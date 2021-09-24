MamaRika рассекретила имя сына
Узнайте, как певица назвала своего первенца
Читайте также: Спустя полтора месяца после родов: MamaRika похвасталась стройной фигурой в бикиниИзвестная украинская певица Анастасия Кочетова, выступающая под псевдонимом MamaRika призналась, какое имя дала своему первенцу. На YouTube-канале программы СЛАВА+ артистка дала откровенно интервью.
Также на расспросы о сыне MamaRika призналась, что еще не делала всех «мамских штучек».
«Мы какие-то неромантичные родители, даже фотосессию не сделали. Не показываем лицо. Такие, запаянные в этом плане. Как назвали, скажем, только тебе, но давай сыграем в игру. 5 букв, первая «Д», – сказала она.
Не с первой попытки, но ведущий Слава Демин угадал имя малыша. Мальчика назвали Давидом.
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