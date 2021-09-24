Актер потерял сознание во время турнира по гольфу

Звезда «Гарри Поттера» был экстренно госпитализирован в больницу: фото instagram.com/t22felton

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Известный британский актер и звезда культового фильма «Гарри Поттера» Том Фелтон потерял сознание во время турнира по гольфу среди знаменитостей.

Турнир проходил в американском штате Висконсин накануне 43-го Кубка Райдера, где актер представлял Европу вместе с бывшим профессиональным хоккеистом Теему Селянне из Финляндии.

Также отмечается, что 34-летнего Тома Фелтона врачи госпитализировали в местную больницу. Что стало причиной его обморока пока неизвестно. Но на снимках с места инцидента видно, что во время транспортировки с поля Whistling Straits на электрокаре знаменитость был в сознании.

Том Фелтон потерял сознание Getty Images

Том Фелтон был госпитализирован в больницу Getty Images

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