Узнайте, как выглядят имения знаменитых людей

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Для каждого владельца земельного участка важным есть не только постройка дома, его дизайн и интерьер, но и ландшафтный дизайн двора или территории возле особняка. Ivonaпредлагает посмотреть пятерку роскошных ландшафтных дизайнов таких знаменитостей, как The Weeknd, Серена Уильямс, Эштон Кутчер, Джаред Падалеки и Дита Фон Тиз.

Возможно, примеры, которые представили звезды шоу-бизнеса, пригодятся и вам!

The Weeknd

Дом The Weeknd

Особняк The Weeknd

Имение The Weeknd ночью

Особняк The Weeknd с птичьего полета

Усадьба The Weeknd с птичьего полета

Бассейн The Weeknd

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Терраса Серены Уильямс

Дом Серены Уильямс

Особняк Серены Уильямс

Усадьба Серены Уильямс

Эштон Кутчер

Дом Эштона Кутчера

Двор Эштона Кутчера

Усадьба Эштона Кутчера

Джаред Падалеки

Джаред Падалеки в дворе с женой и детьми

Усадьба Джареда Падалеки

Двор Джареда Падалеки

Дита Фон Тиз

Дита Фон Тиз в собственном дворе

Дом Диты Фон Тиз

Усадьба Диты Фон Тиз

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