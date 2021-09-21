ТОП-5 самых роскошных усадеб знаменитостей
Узнайте, как выглядят имения знаменитых людей
Читайте также: ТОП-10 звезд показали, как выглядят их бассейныДля каждого владельца земельного участка важным есть не только постройка дома, его дизайн и интерьер, но и ландшафтный дизайн двора или территории возле особняка. Ivona предлагает посмотреть пятерку роскошных ландшафтных дизайнов таких знаменитостей, как The Weeknd, Серена Уильямс, Эштон Кутчер, Джаред Падалеки и Дита Фон Тиз.
Возможно, примеры, которые представили звезды шоу-бизнеса, пригодятся и вам!
The Weeknd
Серена Уильямс
Эштон Кутчер
Джаред Падалеки
Дита Фон Тиз
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