Артист показал, как отдохнул с женой в Черногории

MONATIK отправился в романтическое путешествие с женой: фото и видео instagram.com/monatik_official

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Украинский певец MONATIK отправился вместе со своей женой Ириной в отпуск в Черногорию. На своих страницах в Инстаграм супруги опубликовали фото и видео, на которых видны невероятные пейзажи Черногории.

«Мы с Дмитрием в очень приятном впечатлении от Черногории. Такая красивая природа, люди улыбчивые, никуда не спешат, тотальное JOMO», - подписала фото Ирина на своей странице в Инстаграм.

Идентичное фото опубликовал и артист, под которым оставил забавную подпись: «Когда повёл супругу на свидание и рассказываешь глупости и пошлости…».

Также Дмитрий выложил видео, на котором стоит на балконе и любуется пейзажами.

«… и прямо под ресницы безопасности…» вот они, прорезаются через тучи…», - подписал ролик исполнитель.

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