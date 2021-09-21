MONATIK отправился в романтическое путешествие с женой: фото и видео
Артист показал, как отдохнул с женой в Черногории
Читайте также: Монатик показал фото первого поцелуя с женойУкраинский певец MONATIK отправился вместе со своей женой Ириной в отпуск в Черногорию. На своих страницах в Инстаграм супруги опубликовали фото и видео, на которых видны невероятные пейзажи Черногории.
«Мы с Дмитрием в очень приятном впечатлении от Черногории. Такая красивая природа, люди улыбчивые, никуда не спешат, тотальное JOMO», - подписала фото Ирина на своей странице в Инстаграм.
Идентичное фото опубликовал и артист, под которым оставил забавную подпись: «Когда повёл супругу на свидание и рассказываешь глупости и пошлости…».
Также Дмитрий выложил видео, на котором стоит на балконе и любуется пейзажами.
«… и прямо под ресницы безопасности…» вот они, прорезаются через тучи…», - подписал ролик исполнитель.
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