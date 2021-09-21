Знаменитость сообщил, с какой высоты рухнул

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Известный исполнитель и бывший солист группы Oasis Лиам Галлахер сильно травмировался. На своей странице в Twitter артист опубликовал пост, в котором сообщил, что сорвался с вертолета. Также звезда опубликовал фото после падения, лицо которого было в ссадинах и ранах.

«Я упал с вертолета прошлой ночью», – написал он.

Также Лиам решил вступить в диалог со своими подписчиками и в комментариях добавил, что упал с высоты 100 тысяч футов, а это приблизительно 30 километров. Его информацию поклонники восприняли за шутку и оставили смайлики под постом.

Отметим, что рок-группа Oasis распалась в 2009 году, когда ушел из коллектива старший брат певца Ноэль Галлахер. Позже Лиам начал сольную карьеру.

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