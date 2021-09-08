Певица раскрыла свой вес, объем груди, талии и бедер.

Почти Дюймовочка: Надя Дорофеева рассекретила свой вес и параметры instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица и бывшая солистка дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева рассекретила свои параметры. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала сторис, в котором отвечала на вопросы подписчиков.

Поклонники поинтересовались, какие у звезды объемы, рост и вес. После чего артистка ответила, что ее рост становит 168, 5 сантиметров, а вес – 48 килограммов.

Также она сообщила, что объем груди у нее – 83 сантиметра, талии – 63, а бедер – 94.

Сторис Нади Дорофеевой instagram.com/nadyadorofeeva

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