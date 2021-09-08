Телеведущая выложила фото в бикини.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась стройным телом. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала сторис, на котором продемонстрировала фигуру впервые после третьих родов.

На фото звезда одета в купальник синего цвета с цветочным принтом, который подчеркивает ее стройность. Также она похвасталась естественной красотой и фигурой в бассейне, в котором она плавала пока спит ее малыш рядом в коляске.

Отметим, что приблизительно месяц назад ведущая «Светской жизни» родила третьего сына и не перестает поражать быстрым восстановлением после беременности. Секрет в том, что Катя следила за своим рационом и не кушала вредную пищу. И теперь ей проще вернуть себе былую фигуру.

Катя Осадчая в купальнике instagram.com/kosadcha

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