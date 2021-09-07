Актриса рассказала о своем опыте "общения" с Харви Вайнштейном.

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Известная американская актриса Анджелина Джоли рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. По ее словам, она впервые почувствовала к себе неуважение в киноиндустрии, когда снималась в фильме «Превратности любви». Тогда продюсером картины был Харви Вайнштейн.

«Это было злоупотребления правами. Это было не разрешено, это было то, от чего я должна была бежать. Я держалась подальше и предупреждала о нем людей», – сказала знаменитость.

«В юности у меня был печальный опыт работы с Харви Вайнштейном, после чего я решила больше никогда с ним не работать и предупреждать других. Такое поведение по отношению к женщинам в любой сфере, в любой стране недопустимо», – добавила она.

Также она поведала, что ее на то время муж Джонни Ли Миллер поддержал ее и всех предупреждал о Вайнштейне. А когда Джоди рассказала Питту об инциденте с продюсером, он ее не поддержал и продолжал дальше с ним сотрудничать. Известно, что экс-муж актрисы даже предлагал ему стать продюсером собственного фильма.

«Мы поссорились из-за этого. Конечно, было больно», – сказала Джоли.

Напомним, что Харви Вайнштейн сексуально домогался многих известных женщин, ему грозит тюремное заключение сроком на 140 лет.

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