Опра Уинфри, Мадонна и другие знаменитости, которые стали жертвами сексуального насилия.

Ivona представляет десятку знаменитых женщин, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны родственников, возлюбленного или руководства.

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В детстве Опра Уинфри была много раз изнасилована собственными двоюродными братьями и дядей, а когда рассказала родным, те ей не поверили.

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Известная американская актриса и модель Джейн Фонда призналась, что была изнасилована в детском возрасте. Также она рассказала, что была уволена, потому что не хотела ложиться в постель с боссом.

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Звезда фильма «Шесть дней, семь ночей» Энн Хеч была изнасилована родным отцом, который был баптистским священником. По ее словам, он неоднократно ее насиловал до 12 лет.

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Звезда фильма «Убить Билла» Ума Турман в 16-летнем возрасте стала жертвой изнасилования. Ее насильником был актер, которому было примерно 46 лет.

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Легендарная певица Мадонна призналась, что была изнасилована в 19-летнем возрасте в Нью-Йорке. Насильник приставил к спине звезды нож, и затащили ее на крышу здания, где и совершил преступление.

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Над известной 19-летней певицей Леди Гагой надругался ее музыкальный продюсер.

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Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Тери Хэтчер стала жертвой сексуального насилия в 5-летнем возрасте. Ее четыре года насиловал муж тети Ричард Хэйес Стоун, а спустя 13 лет мужчину арестовали за педофилию. После чего преступник загремел в тюрьму на 14 лет, где скончался от рака.

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Звезда Playboy Памела Андерсон стала жертвой насилия несколько раз. Впервые к ней домогалась няня, когда ей было 6 лет. Затем, в 12-летнем возрасте ее изнасиловал 25-летний друг брата, а спустя три года она подверглась групповому насилию со стороны ее бойфренда и шестерых друзей.

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Британская певица Мелани Браун, известная как Мел Би из группы «Spice Girls», обвинила мужа, продюсера Стивена Белафонте, в насилии и сексуальному принуждению.

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Американскую актрису и звезду фильма «Дивергент» Эшли Джадд насиловали три раза. Одним из насильников даже был родственник.

Автор: Леся Сайко

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