Узнайте, входите ли вы в число счастливчиков, которых ждет прибыль

В субботу, 10 сентября, в 12:59 по киевскому времени произойдет первое полнолуние осени 2022 года. Астрологическое явление совпадет не только с ретроградным Меркурием, но еще и будет осложнено ретроградным Нептуном.

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Такое сочетание внесет в нашу повседневную жизнь путаницу. Все будет идти не по плану, поэтому нужно отказаться от важных решений.

В то же время Полнолуние в Рыбах в аспекте секстиля к Урану обещает внезапные перемены и неожиданные новости. Некоторым знакам зодиака в этот период круто повезет в денежных делах. Рассказываем, кого вскоре ждет прибыль.

Лев

В полнолуние 10 сентября Львы смогут не только рассчитаться с долгами, но и получить крупный доход от неожиданного источника. День удачный для финансовых операций, которые касаются недвижимости.

Рыбы

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Скорпион

Рыбы смогут найти еще один источник дохода или же получить прибавку к зарплате на работе. В целом, весь день будет успешным в денежных делах.

Большая прибыль ждет Скорпионов, которые 10 сентября решатся на собственный бизнес. А те представители знака, которые еще не готовы к открытию своего дела, смогут получит повышение должности, премию или прибавку к зарплате.

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