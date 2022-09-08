Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал

Сегодня, 8 сентября 2022 года, умерла королева Британии Елизавета II. На момент смерти ей было 96 лет. О кончине монарха сообщил Букингемский дворец.

«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра.», – заявил официальный источник.

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Отметим, что 8 сентября появилась информация, что королева плохо себя чувствует. На фоне этой информации начался съезд всех родственников к ее постели. Попрощаться к монархом приехал даже принц Гарри с женой Меган Маркл.

Последнее фото Королевы:

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Листайте карусель, чтобы посмотреть забавные фото Елизавета II с членами королевской семьи:

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