64-летняя актриса не смогла справиться с тяжелой формой менингита

Американская актриса Дениз Доуз, наиболее известная по роли доктора Ронды Пайн в фильмах «Небезопасный» и «Беверли-Хиллз, 90210» в роли миссис Ивонн Тизли, скончалась в субботу, 13 августа, в возрасте 64 лет после тяжелого менингита. О смерти и ее причине рассказала сестра звезды Трейси Доуз в Instagram.

«С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра, Дениз Доуз, пошла вперед, чтобы встретить нашу семью в вечной жизни. Дениз Ивонн Доуз была самой удивительной сестрой, непревзойденной, прославленной актрисой, наставником и режиссером. Она была моим самым лучшим другом и последним членом семьи. Дениз любила всех вас. Я знаю, что она наблюдает за нами со всей любовью, которая у нее есть. Я прошу уединения и ваших дальнейших молитв», – написала Трейси.

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Напомним, что несколько дней ранее стало известно, что Дениз впала в кому из-за тяжелой формы менингита. Знаменитость боролась за жизнь до конца. Врачи не могли спрогнозировать состояние актрисы, так как кома не была вызвана медицинскими препаратами. Но надежда оставалась и весь мир молился за здоровье Дениз.

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