Бывшая супруга актера скончалась 12 января

Голливудский актер Николас Кейдж высказался о своей бывшей супруги Лизы Мари Пресли, которая умерла 12 января. 59-летняя знаменитость поделился воспоминаниями о Пресли в заявлении изданию The Hollywood Reporter.

Он также вспомнил о сыне Лизы Мари от брака с музыкантом Дэнни Кио Бенджамине, который совершил самоубийство полтора года назад.

«Это разрушительные новости. У Лизы был самый громкий смех из всех, кого я когда-либо встречал. Она освещала каждую комнату, и я убит горем. Я нахожу некоторое утешение в том, что она воссоединилась со своим сыном Бенджамином», — сказал Кейдж.

Напомним, что Николас и Лиза Мари поженились в 2002 году на 25-ю годовщину смерти отца Лизы Мари — Элвиса Пресли, но уже через четыре месяца расстались.