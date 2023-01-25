В стране-агрессоре призывают лишить артиста гражданства, наград, организаторы отказывают в выступлениях.

Российский исполнитель Валерий Меладзе на новогоднем корпоративе в Дубае ответил поклоннику на "Слава Украине" - "Героям слава". После чего в России начали отменять артиста, призывая лишить его гражданства и наград. Несмотря на оправдания, в стране-агрессоре решили отменять выступления музыканта. В сети пользователи пишут, что отказываются приходить идти на концерт к Меладзе.

РоссССМИ сообщают, что выступление Валерия на 8 марта отменили. Вместо него выйдет Владимир Пресняков. В Иркутске 4 мая также концерт отменили, так как организаторы призвали сдавать билеты. Барнаул, Новосибирск и Краснодар в апреле - также не будет.

Ярые поклонники Путина рады такому решению организаторов, так как считают, что Валерий Меладзе якобы не заслуживает российских денег и признания.

Ранее мы писали, что Зибров отреагировал на циничные высказывания Повалий, что Россия "спасает ее и Украину".