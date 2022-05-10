Первый Президент Украины скончался в возрасте 88 лет

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Сегодня, 10 мая, стало известно о том, что умер первый Президент Украины Леонид Кравчук. Экс-главы государства не стало в возрасте 88 лет. Об этом сообщают ряд украинских СМИ со ссылкой на источник в кругу семьи. Других подробностей пока что не раскрывают.

«Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что Леонид Кравчук занимал пост Президента Украины в 1991-1994 годах.

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