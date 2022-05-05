Актриса рассказала в Инстаграм о своей поездке во Львов

Популярная американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая на прошлых выходных посетила Западную Украину, впервые рассекретила подробности своего визита во Львовскую область.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость рассказала об общении с детьми, родом из Луганской области, в реабилитационном центре «Гармония» в Бориславе. По словам Джоли, она познакомилась с мальчиками и девочками, которые пострадали от ракетного обстрела Краматорского вокзала.

«При взрыве бомбы или снаряда острые осколки тяжелого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом с точкой удара. Многим из детей, с которыми я встречалась во время бомбежки Краматорского вокзала, недавно удалили осколки — трудный и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и они остались внутри некоторых детских тел. Нет никакого смысла в таком вреде для детей, который выходит за рамки телесных повреждений до эмоциональных и психических проявлений травмы», — написала актриса.

Также звезда поделилась душераздирающей историей о маленькой девочке, которая играла с блистящем камнем, не зная, что на самом деле это осколок от ракеты. Актриса продемонстрировала его на нескольких снимкам.

«Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали «особый камень», найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, которая его нашла, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был осколком бомбы. На ладони он более неровный и тяжелый, чем можно было бы ожидать. Его блеск и необычность наверняка привлекут внимание ребенка».

В конце публикации Анжелина в очередной раз объяснила, почему так важно остановить войну в Украине.

«Борьба за прекращение войны, подобной той, что разразилась на Украине, — это гонка за ограничение числа убитых, раненых, перемещенных и травмированных каждый день», — подытожила Анжелина Джоли.

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