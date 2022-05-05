Мужчина старше актрисы на 20 лет

Звезда «Дневников вампира» Кэт Грэм помолвлена: что известно о ее женихе Getty Images

Американская актриса, модель и танцовщица Кэт Грэм, сыгравшая Бонни Беннет в сериале «Дневники вампира», получила предложение руки и сердца. 32-летняя звезда обручилась со своим 52-летним бойфрендом, режиссером и продюсером Дарреном Жене.

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О помолвке пары сообщил представитель Кэт изданию People. По словам источника, Жене позвал Грэм замуж во время отпуска в Мексике в свой день рождения несколько недель назад.

Пара начала встречаться в 2017 году. Влюбленные держали свой роман в тайне, и за 5 лет отношений только несколько раз вместе появились на публике.

Интересно, что Даррен был одним из продюсеров «Дневников вампиров», однако ни разу не виделся с Кэт. Их знакомство произошло уже после закрытия сериала.

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