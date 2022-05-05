Узнайте, какие украинские артисты принимали участие в популярном конкурсе Евровидение

Уже на следующей неделе, 10 мая, в итальянском Турине пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022. В нем примут участие 17 стран, в том числе и группа Kalush Orchestra из Украины. Накануне главного музыкального события Европы вспоминаем, кто еще представлял Украину на Евровидении, и какие места занимал.

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Украина дебютировала на Евровидении-2003 в Латвии.с песней Hasta la Vista, Baby занял 14 место в финале.

Победительницей Евровидения-2004 в Турции стала Руслана с хитом Wild Dances.

На Евровидении-2005 в Киеве Украину представила группа «Гринджолы». Музыканты и их песня «Разом нас багато» заняла 19 место в финале.

В 2006 году на песенный конкурс в Грецию поехала Тина Кароль с песней Show Me Your Love. Артистка стала седьмой в финале.

На Евровидении-2007 представитель Украины занял второе место. Верке Сердючке с хитом Dancing Lasha Tumbai не хватило 34-х баллов до победы.

В 2008 году в Сербии Ани Лорак с песней Shady Lady заняла второе место, проиграв только Диме Билану из России.

На Евровидение-2009 в Россию поехала Светлана Лобода. За исполнение песни Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl) жюри и телезрители поставили ее на 12 место в финале.

В 2010 году в норвежском Осло Alyosha спела Sweet People и стала десятой в финале.

На Евровидении-2011 в Германии приняла участие Мика Ньютон. Артистка исполнила песню Angel и заняла в финале 4 место.

В Азербайджан в 2012 году нашу страну отправилась представлять певица Гайтана с песней Be My Guest. В финале звезда стала пятнадцатой.

В 2013 году в шведском Мальмё в тройку лидеров финала вошла певица Злата Огневич и ее конкурсная песня Gravity.

На Евровидении-2014 в Дании от Украины выступила Мария Яремчук. Ее трек Tick-Tock жюри и телезрители поставили на 6 место в финале.

В 2015 году Украина отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение из-за нестабильной финансовой и политической ситуации в стране.

В 2016 году Украина возвращается на Евровидение и сразу же выигрывает. Из шведского Стокгольма победу привезла Джамала, которая спела в финале песню «1944».

В 2017 году на Евровидении в Киеве группа O.Torvald стала автофиналистом. Музыканты исполнили трек Time, который европейские страны оценили только на 24 место.

На Евровидении-2018 в Португалии Украину представил Melovin. Его хит Under the Ladder понравился телезрителям, однако члены жюри не оценили песню. Таким образом, по зрительскому голосованию Melovin стал седьмым в финале, а по судейскому — двадцать шестым. Общий итог — 17 место.

В 2019 году на конкурс в Израиле должна была поехать MARUV с песней Siren Song, но из-за конфликта с НОТУ она отказалась от участия. Другие участники Нацотбора тоже решили отказаться.

В 2020 году Евровидение отменили из-за коронавируса. Украину должна была представить группа Go_A с песней Solovey. Коллективу выпал шанс поехать на конкурс в 2021 году с хитом под названием SHUM. В финале Go_A заняли 5 место.

Большие шансы на победу в 2022 году букмекеры прогнозируют Kalush Orchestra, которые предстявят Украину с песней Stefania. В Сети уже появился отрывок с репетиции группы перед первым полуфиналом.

Отметим, что еще трое украинцев принимали участие в Евровидении от других стран. Так, в 2009 году Анастасия Приходько выступила за Россию с треком «Мамо» и заняла 11 место в финале. В 2015 году Молдову представил Эдуард Романюта с танцевальным треком I Want Your Love. Исполнитель занял 11 место в полуфинале и не смог попасть в финал. В 2018 году представитель Белоруссии ALEKSEEV и его песня Forever заняли только 16 место в полуфинале.

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