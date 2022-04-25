В Украине два месяца продолжается война, развязанная РФ. Больше месяца с 24 февраля по 31 марта Чернобыльская АЭС была захвачена русскими войсками. Персонал станции находился в заложниках, военнослужащих Нацгвардии захватили в плен, на территории ЧАЭС находились вражеские военные и техника, проводились обстрелы, взрывались боеприпасы, некоторое время, в результате боевых действий, электростанция не получала внешнее питание, необходимое для безопасного хранения отработанного топлива, на территории Зоны отчуждения начались лесные пожары, оккупанты не давали возможности их погасить. Впервые с 1986 года Зона отчуждения была переведена в режим аварийной готовности, а весь мир, захватив дух, следил за ходом событий.

«Чтобы понять, каким мог быть масштаб новой аварии (а эту аварию могло вызвать что угодно: попадание снарядов, прекращение энергоснабжения, психологический стресс персонала) – сравните: в 86-м году взорвался один реактор на Чернобыльской АЭС. Там было 200 тонн топлива. А в хранилище отработанного ядерного топлива сейчас находится 2500 тонн топлива. И авария могла бы развиваться по сценарию АЭС Фукушимы, что привело к загрязнению радионуклидами значительных территорий Японии, — говорит Юрий Шибецкий, кандидат геологических наук, старший научный сотрудник Государственного учреждения «Научный центр радиогидроэоэкологических полигонных исследований Национальной академии наук Украины», член Национальной защиты населения Украины. — Те, кто захватывают ядерные опасные объекты и подвергают опасности все европейское сообщество, достойны Нюрнбергского ядерного трибунала».

Маргарита Раец, президент WiN Ukraine:

«Инициатива «Women of Chornobyl» («Женщины Чернобыля»), введенная нами в прошлом году и посвященная годовщине Чернобыльской катастрофы, имеет свое продолжение сейчас. Мы готовились сделать видео, посвященное этой дате, вспомнить, как это было, и рассказать о Зоне отчуждения сейчас. Но война изменила наши планы и во главу угла выдвинула проблему безопасности в ядерной энергетике. А еще – для всех нас сегодня важно показать наше единство, нашу национальную идентичность, нашу силу.

Мы записали серию интервью с известными экспертами нашей организации и другими приглашенными героями, в которых они поделились своими впечатлениями от трагических событий, оценками ситуации и мыслями о будущем. Эти интервью получились такими эмоциональными и одновременно содержательными, что мы решили сделать из них документальный фильм. Сегодня мы представим вам его трейлер, а полную версию вы увидите уже совсем скоро!»