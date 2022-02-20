У королевы Великобритании — положительный результат теста на Covid-19

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Сегодня, 20 февраля, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Букингемский дворец.

95-летняя королева испытывает легкие симптомы простуды, и рассчитывает не отходить от выполнения несложных обязанностей в Виндзоре в течение ближайшей недели.

«Она продолжит получать медицинскую помощь и будет следовать всем соответствующим указаниям», — говорится в заявлении дворца.

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