Коронавирусная буря в Украине продолжается. Ежедневно заболевает больше 30000 украинцев. К счастью, госпитализаций гораздо меньше, чем это было во время осенней волны. А все потому, что штамм «Омикрон», который преобладает сейчас в стране, хоть и более заразный, но гораздо менее агрессивный, чем штамм «Дельта». 

Тем не менее среднее и тяжелое течение заболевания при «Омикроне» не редкость, о чем говорит статистика Минздрава. А потому важно внимательно относиться к своему состоянию и состоянию близких, которые болеют сейчас коронавирусом. Доктор Комаровский на одном из украинских телеканалов рассказал о том, какие симптомы говорят о том, что ковид пошел по тяжелому сценарию и нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

 

Если температура не сбивается, срочно к врачу
Если температура не сбивается, срочно к врачу
istockphoto.com

Итак, доктор Комаровский рекомендует срочно обращаться к врачу, если:

  • сатурация, то есть насыщение крови кислородом, стала ниже 93% (напомним, что в Украине госпитализируют при сатурации 92%);
  •  не помогают никакие жаропонижающие препараты;
  • человек не может пить и есть;
  •  у него спутанное сознание;
  •  он неадекватно себя ведет;
  • озвучивает суицидальные мысли, в течение 5 дня с момента начала заболевания нет улучшения;
  • два дня подряд фиксируется ухудшение состояния;
  • возник симптом, которого не было ранее. 

«Если вы пять дней лечите ребенка, а ему не становится лучше, то обратитесь к врачу. Следует обратиться к врачу, если два дня подряд вы произносите фразу: «Сегодня хуже, чем вчера»,

 — советует доктор Комаровский. 

Вам также будет интересно почитать:

Штамм коронавируса «Омикрон»: в Минздраве рассказали, что о нем известно

«Началось с насморка»: сын Марички Падалко подхватил «Омикрон»

 

Читайте Ivona.ua в Google News