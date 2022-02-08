Часто коронавирус протекает в легкой форме. Но есть симптомы, при которых нужно срочно обращаться в больницу. Доктор Комаровский рассказал, когда надо срочно к врачу

Коронавирусная буря в Украине продолжается. Ежедневно заболевает больше 30000 украинцев. К счастью, госпитализаций гораздо меньше, чем это было во время осенней волны. А все потому, что штамм «Омикрон», который преобладает сейчас в стране, хоть и более заразный, но гораздо менее агрессивный, чем штамм «Дельта».

Тем не менее среднее и тяжелое течение заболевания при «Омикроне» не редкость, о чем говорит статистика Минздрава. А потому важно внимательно относиться к своему состоянию и состоянию близких, которые болеют сейчас коронавирусом. Доктор Комаровский на одном из украинских телеканалов рассказал о том, какие симптомы говорят о том, что ковид пошел по тяжелому сценарию и нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

Если температура не сбивается, срочно к врачу istockphoto.com

Итак, доктор Комаровский рекомендует срочно обращаться к врачу, если:

сатурация, то есть насыщение крови кислородом, стала ниже 93% (напомним, что в Украине госпитализируют при сатурации 92%);

не помогают никакие жаропонижающие препараты;

человек не может пить и есть;

у него спутанное сознание;

он неадекватно себя ведет;

озвучивает суицидальные мысли, в течение 5 дня с момента начала заболевания нет улучшения;

два дня подряд фиксируется ухудшение состояния;

возник симптом, которого не было ранее.

«Если вы пять дней лечите ребенка, а ему не становится лучше, то обратитесь к врачу. Следует обратиться к врачу, если два дня подряд вы произносите фразу: «Сегодня хуже, чем вчера»,

— советует доктор Комаровский.

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