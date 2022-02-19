Актриса очаровала поклонников трогательным кадром с сыном

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Известная украинская актриса Анна Кошмал регулярно делится с поклонниками различными моментами из жизни на своей странице в instagram. Звезда «Сватов» публикует не только фото со съемочных площадок, но и кадры из личного архива. Так, вчера актриса умилила фанатов трогательным фото с маленьким сыном Мишей.

«Моя необъятная любовь и радость, мой ангел, моё спасение и утешение. Каждый раз, когда я смотрю в эти голубые глаза, всё на свете теряет своё значение», — подписала снимок артистка.

Напомним, что Анна замужем с 2017 года, ее супруга зовут Иван. К слову, Кошмал никогда не показывала своего мужа. Известно то, что мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу и миру кино.

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