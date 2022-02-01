Как голливудская звезда поздравила супруга с 53-летием

Джулия Роберт показала фото с мужем в его день рождения Getty Images

Обладательница «Оскара», голливудская кинозвезда Джулия Робертс поделилась в соцсети редкой фотографией мужа Дэниела Модера. Снимок появился в Instagram-аккаунте актрисы несколько часов назад.

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Поводом для обнародования послужил день рождения Модера. 31 января кинооператору исполнилось 53 года. На опубликованном фото именинник запечатлен на пляже с доской для серфинга на фоне пальм и голубого неба.

«Всем счастья. Ты заставляешь мой мир вращаться», — обратилась к супругу 54-летняя Джулия в подписи к кадру.

Напомним, что пара познакомились на съемках фильма 2000 года «Мексиканец». Свадьба состоялась спустя 2 года. Звездная пара воспитывает 17-летних близнецов Финней и Хейзел и 14-летнего сына Генри.

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