Украинская певица стала обладательницей награды Music Moves Europe Awards 2022

Украинская исполнительница Alina Pash, которая на днях вошла в лонг-лист участников Нацотбора на «Евровидение-2022», стала одной из пяти победителей музыкальной премии ЕС Music Moves Europe Awards-2022. О том, что Алина вошла в список лучших молодых артистов по версии жюри, сообщается на официальном сайте MMEA.

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Вместе с Паш победу разделили Denise Chaila из Ирландии, DEVA из Венгрии, Mezerg из Франции и Blanks из Нидерландов. Престижная награда от жюри Grand Jury Prize была присуждена Meskerem Mees из Бельгии, а награду Public Choice по результатам голосования публики получила одна из номинанток этого года — Ladaniva (Армения).

«Сильный вижуал, сильный продакшн. Действительно захватывающая и уникальная артистка. Можно сразу сказать, какие ценности она отстаивает», — так оценили творчество члены жюри премии Music Moves Europe Awards-2022.

Alina Pash на Music Moves Europe Awards-2022 пресс-служба

Церемония награждения состоялась вечером 20 января во время фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене, Нидерланды.

«Спасибо за то, что моя культура, которую я несу, может быть замечена где-то еще в Европе, в мире. Это так особенно для меня. Потому что я чувствую это миссией своей души», — сказала Алина Паш в момент награждения, сдерживая слезы.

Alina Pash на Music Moves Europe Awards-2022 пресс-служба

Отметим, что в этом году почетным членом жюри была украинская рэперша alyona alyona, победительница прошлого года в номинации Public Choice 2021.

Призовой пакет Music Moves Europe Awards-2022

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Каждый из пяти победителей Music Moves Europe Awards получил 10 тысяч евро (около 322 тысяч гривен). Победительница Grand Jury Award дополнительно получила ваучер на экологичную логистику гастролей (зеленый тур) на сумму 5 тысяч евро, а победитель Public Choice Award получил 5 000 евро. Каждому номинанту также была предоставлена возможность посетить день бизнес-образования на ESNS стоимостью 1250 евро, который будет включать в себя доклады, встречи с экспертами и тренинги для усовершенствования навыков интернационализации своей карьеры.

Alina Pash на Music Moves Europe Awards-2022 пресс-служба

О премии

Music Moves Europe Awards — это премия Европейского Союза за популярную современную музыку. Цель награды — отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии их международной карьеры. Премия MME Awards является преемницей премий European Border Breakers Awards (EBBA) и Music Moves Europe Talent Award (MMETA), поддерживаемых и вручаемых Европейским Союзом с 2004 года.

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