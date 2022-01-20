По слухам, герцогу Сассекскому достанется еще и титул его скандального дяди

«Сбежавший» в США принц Гарри может получить еще один титул Getty Images

На прошлой неделе монаршая семья Великобритании объявила о том, что второй сын Елизаветы II, принц Эндрю, лишился военных званий из-за секс-скандала. Ходят слухи, что если он еще и проиграет в суде Вирджинии Джуффре, то останется без титула герцога Йоркского.

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Эксперт по конституционному праву Великобритании Иэн Макмартан в комментарии изданию Express объяснил, что по монархическому закону о первородстве мужчин такой титул передается только по мужской линии. Но у принца Эндрю нет сына, а его дочери Беатрис и Евгения не смогут унаследовать статус после его смерти.

Кроме того, по традиции титул герцога Йоркского получает второй сын действующего монарха. Так, как следующим в очереди на престол является принц Чарльз, то пэрство может перейти к принцу Гарри.

«Без сына и по условиям патента, согласно которому герцогство Йоркское было снова создано в 1986 году, смерть нынешнего герцога приведет к слиянию титула с короной. Исторически это титул, который был предоставлен второму сыну суверена», — рассказал Макмартан.

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Специалист добавил, что сейчас королева дарит титулы в день свадьбы. Так, принцу Уильяму досталось звание герцога Кембриджского после женитьбы на Кейт Миддлтон, а принц Гарри стал герцогом Сассекским после церемонии бракосочетания с Меган Маркл. Эта свадебная традиция ставит под сомнение предыдущие два пункта в пользу Гарри. Поскольку он уже женат, то вряд ли сможет заполучить еще и титул дяди Эндрю.

«Обычай новых титулов неизменно становился связанным с браком, и, поскольку это уже произошло, вместе с его отказом от королевских обязанностей, объявление его герцогом Йоркским кажется маловероятным, если титул будет доступен», — подытожил Макмартан.

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