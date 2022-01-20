Голливудская кинодива трижды разводилась

Сын одного из экс-мужей Джоли рассекретил, какой мачехой она была Getty Images

Сын оскароносного сценариста и актера Билли Боба Торнтона от брака с моделью Playboy Пьетрой Доун Черняк, актер Гарри Торнтон вспомнил о том периоде, когда его отец был женат на голливудской кинозвезде Анджелине Джоли.

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В интервью для шоу E! News Daily Pop 27-летний Гарри вспомнил, что звезда фильма «Мистер и миссис Смит» была замужем за его звездным папой в 2000-2003 годах. По словам молодого актера, Джоли была лучшей из всех его мачех.

«Она была такой классной. Она была такой веселой и, да, она была одной из лучших мачех, которые у меня были», — отметил Гарри

Билли Боб Торнтон и Гарри Торнтон ©instagram.com/harryjamesthornton

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Неделю назад Торнтон-младший дал еще одно интервью, в котором признался, что и сейчас в хороших отношениях с Анджелиной. Актриса даже до сих пор дарит ему подарки на Рождество.

«По сей день она по-прежнему каждый год присылает мне рождественские подарки и тому подобное. Я не разговариваю с ней по телефону каждый день, но время от времени мы общаемся», — рассказал он таблоиду Entertainment Tonight.

Напомним, что Анджелина Джоли трижды выходила замуж. Кроме Билла Боба Торнтона, ее супругами были актеры Джонни Ли Миллер и Брэд Питт.

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