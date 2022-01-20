Елена Кравец в новом образе: звезда «Квартала-95» похвасталась стрижкой
Актриса подстриглась еще короче
Популярная комедийная актриса и ведущая Елена Кравец восхитила пользователей Сети помолодевшим внешним видом. Звезда «Квартала 95» просто сияет на свежем видео.
Читайте также: Привет из 90-х: Наоми Кэмпбелл запостила архивные фото с Кейт МоссНа своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость обнародовала ролик, в котором демонстрирует на камеру новую стрижку. Парикмахер артистки, Дмитрий Кузьмичев, сделал пряди ее волос еще короче, но при этом оставил удлиненную челку.
«Легко позировать, когда легко голове :) Когда твоя стрижка и есть сама ты…», — говорится в публикации Елены.
Отметим, что не всем подписчикам актрисы понравилась ее новая прическа. Некоторые пользователи Сети написали, что Елене с длинными волосами было намного лучше.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: