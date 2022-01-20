Актриса подстриглась еще короче

Популярная комедийная актриса и ведущая Елена Кравец восхитила пользователей Сети помолодевшим внешним видом. Звезда «Квартала 95» просто сияет на свежем видео.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость обнародовала ролик, в котором демонстрирует на камеру новую стрижку. Парикмахер артистки, Дмитрий Кузьмичев, сделал пряди ее волос еще короче, но при этом оставил удлиненную челку.

«Легко позировать, когда легко голове :) Когда твоя стрижка и есть сама ты…», — говорится в публикации Елены.

Отметим, что не всем подписчикам актрисы понравилась ее новая прическа. Некоторые пользователи Сети написали, что Елене с длинными волосами было намного лучше.

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