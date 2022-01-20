Названа самая популярная песня Disney. И это не саундтрек из «Холодного сердца»
Песня из мультика уже обогнала новый хит Эда Ширана
В списке самых популярных песен компании Disney появился новый лидер, которому удалось побить рекорд знаменитого хита Let It Go из первой части «Холодного сердца».
Читайте также: Елена Кравец в новом образе: звезда «Квартала-95» похвасталась стрижкойТак, трек под названием We Don’t Talk About Bruno из анимационного фильма «Энканто», вышедшего в конце ноября, занял четвертое место в чарте Billboard Hot 100. За два месяца песню прослушали более 29 миллионов раз. Композиция обогнала хиты британского исполнителя Эда Ширана и американского рэпера Kodak Black.
Напомним, что Let It Go в 2014 году не удалось подняться выше пятой строчки хит-парада Billboard Hot 100.
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