Песня из мультика уже обогнала новый хит Эда Ширана

В списке самых популярных песен компании Disney появился новый лидер, которому удалось побить рекорд знаменитого хита Let It Go из первой части «Холодного сердца».

Так, трек под названиемиз анимационного фильма «Энканто», вышедшего в конце ноября, занял четвертое место в чарте Billboard Hot 100. За два месяца песню прослушали более 29 миллионов раз. Композиция обогнала хиты британского исполнителя Эда Ширана и американского рэпера Kodak Black.

Напомним, что Let It Go в 2014 году не удалось подняться выше пятой строчки хит-парада Billboard Hot 100.

