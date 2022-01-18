Эпатажная артистка объявила о творческой паузе

Популярная украинская певица MARUV, которая ранее была вокалисткой группы The Pringlez, неожиданно для поклонников объявила о временном прекращении музыкальной карьеры.

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17 января на своей странице в Инстаграм в разделе сторис 30-летняя артистка сообщила, що в ближайшее время возьмет творческую паузу. По словам 30-летней звезды сцены, настоящее имя которой Анна Корсун, она планирует немного отдохнуть, чтобы восстановиться от выгорания.

«Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома», — написала MARUV.

MARUV взяла паузу в карьере instagram.com/maruvofficial

Но, похоже, перерыв будет недолгим так, как уже 8 марта певица готовит поклонникам презентацию свежего альбома. Напомним, что MARUV прославилась в 2018 году после выхода хита «Drunk Groove» с диджеем Boosin.

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