MARUV уходит со сцены: певица озвучила причину
Эпатажная артистка объявила о творческой паузе
Популярная украинская певица MARUV, которая ранее была вокалисткой группы The Pringlez, неожиданно для поклонников объявила о временном прекращении музыкальной карьеры.
Читайте также: ТОП-5 актрис, гениально сыгравших мужские роли17 января на своей странице в Инстаграм в разделе сторис 30-летняя артистка сообщила, що в ближайшее время возьмет творческую паузу. По словам 30-летней звезды сцены, настоящее имя которой Анна Корсун, она планирует немного отдохнуть, чтобы восстановиться от выгорания.
«Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома», — написала MARUV.
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