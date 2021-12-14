Список всех номинантов на YUNA-2022

Во вторник, 14 декабря, в прямом эфире на YouTube-канале YunaAwards были объявлены имена всех номинантов Национальной музыкальной премии YUNA-2022. Популярные украинские артисты будут бороться за статуэтки в 16-ти категориях.

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YUNA-2022: Список всех номинантов на премию

Отметим, что претендентами на награды могли стать только те исполнители, которые за год выпустили минимум две композиции. А за звание «лучшей песни» могут побороться только те треки, которые были обнародованы в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Лучшая исполнительница

alyona alyona

DOROFEEVA

Тина Кароль

NK

Jerry Heil

Лучший певец

DANTES

Макс Барских

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Лучшая рок-группа

The Hardkiss

СКАЙ

Океан Эльзы

Бумбокс

БEZ Обмежень

Лучшая поп-группа

Kalush

KAZKA

Latexfauna

Коррупция

TVORCHI

Лучшая песня

Gо_A — SHUM

Wellboy — «Гуси»

Kalush — «Зорі»

Kazka — «М’ята

Артем Пивоваров — «Рандеву»

Лучшая песня на иностранном языке

Макс Барских, Zivert — BESTSELLER

TVORCHI — Falling

DOROFEEVA — gorit

MONATIK/JOMO — «Зажигать»

NK — «Красное вино»

Лучший альбом

Kalush — Hotin

ONUKA — KOLIR

TVORCHI — ROAD

The Hardkiss — «Жива і не залізна»

NK— «Красное вино»

Лучший клип

Макс Барских, Zivert — BESTSELLER

Gо_A — SHUM

Wellboy — «Вишні»

Wellboy — «Гуси»

MONATIK/JOMO — «Зажигать»

Лучший дуэт/коллаборация

Макс Барских, Zivert — BESTSELLER

Саша Чемеров и Бумбокс — «Любил»

Океан Эльзы и Один в каноэ — «Місто весни»

KAZKA и ALEKSEEV — «Поруч»

Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров — «Чому»

Открытие года

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лилу 45

Лучший электронный хит

TVORCHI — Crush

TVORCHI — Fallinf

TVORCHI — «Віч-на-віч»

ONUKA — GUMA

Gо_A — SHUM

Лучший хип-хоп хит

MamaRika — KAVA

ТНМК — «Весну»

KALUSH и Skofka — «Додому»

KALUSH — «Зорі»

KALUSH, Кристина Соловий — «Таксі»

Лучший эстрадный хит

СолоХа — «Ваша мати»

Олег Винник, Элина Иващенко — «Діаманти»

DZIDZIO — «Зимова казка»

Потап, Олег Винник, Позитив — «На щастя»

Ирина Билык — «Не стримуй погляд»

Лучший саундтрек

Потап, Олег Винник, Позитив — «На щастя» («Скажене весілля 3»)

Dakh Daughters и София Байбакова — «Пола-ла-ла» («Виктор Робот»)

Марина Маковий — «Сини України» («Мати Апостолів»)

Злата Огневич — «Той день» («Пульс»)

СКАЙ — «Хочу ще» («Все буде OK»)

Лучшее концертное шоу

DOROFEEVA — Dofamin

Макс Барских — Bestseller

Артем Пивоваров — «Стихійна акустика»

TVORCHI — ROAD

MONATIK — Made With Love And Rhythm

Другой формат

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган и Agregat

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