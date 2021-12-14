Во вторник, 14 декабря, в прямом эфире на YouTube-канале YunaAwards были объявлены имена всех номинантов Национальной музыкальной премии YUNA-2022. Популярные украинские артисты будут бороться за статуэтки в 16-ти категориях.

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Отметим, что претендентами на награды могли стать только те исполнители, которые за год выпустили минимум две композиции. А за звание «лучшей песни» могут побороться только те треки, которые были обнародованы в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

YUNA-2022: Список всех номинантов на премию

Лучшая исполнительница

  • alyona alyona
  • DOROFEEVA
  • Тина Кароль
  • NK
  • Jerry Heil

Лучший певец

  • DANTES
  • Макс Барских
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

Лучшая рок-группа

  • The Hardkiss
  • СКАЙ
  • Океан Эльзы
  • Бумбокс
  • БEZ Обмежень

Лучшая поп-группа

  • Kalush
  • KAZKA
  • Latexfauna
  • Коррупция
  • TVORCHI

Лучшая песня

  • Gо_A — SHUM
  • Wellboy — «Гуси»
  • Kalush — «Зорі»
  • Kazka — «М’ята
  • Артем Пивоваров — «Рандеву»

Лучшая песня на иностранном языке

  • Макс Барских, Zivert — BESTSELLER
  • TVORCHI —  Falling
  • DOROFEEVA — gorit
  • MONATIK/JOMO — «Зажигать»
  • NK — «Красное вино»

Лучший альбом

  • Kalush — Hotin
  • ONUKA — KOLIR
  • TVORCHI  — ROAD
  • The Hardkiss — «Жива і не залізна»
  • NK— «Красное вино»

Лучший клип

  • Макс Барских, Zivert — BESTSELLER
  • Gо_A — SHUM
  • Wellboy — «Вишні»
  • Wellboy — «Гуси»
  • MONATIK/JOMO — «Зажигать»

Лучший дуэт/коллаборация

  • Макс Барских, Zivert — BESTSELLER
  • Саша Чемеров и Бумбокс — «Любил»
  • Океан Эльзы и Один в каноэ — «Місто весни»
  • KAZKA и ALEKSEEV — «Поруч»
  • Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров — «Чому»

Открытие года

  • DOROFEEVA
  • MOLFAR
  • Skofka
  • Wellboy
  • Лилу 45

Лучший электронный хит

  • TVORCHI — Crush
  • TVORCHI — Fallinf
  • TVORCHI — «Віч-на-віч»
  • ONUKA — GUMA
  • Gо_A — SHUM

Лучший хип-хоп хит

  • MamaRika — KAVA
  • ТНМК — «Весну»
  • KALUSH и Skofka — «Додому»
  • KALUSH — «Зорі»
  • KALUSH, Кристина Соловий — «Таксі»

Лучший эстрадный хит

  • СолоХа — «Ваша мати»
  • Олег Винник, Элина Иващенко — «Діаманти»
  • DZIDZIO — «Зимова казка»
  • Потап, Олег Винник, Позитив — «На щастя»
  • Ирина Билык — «Не стримуй погляд»

Лучший саундтрек

  • Потап, Олег Винник, Позитив — «На щастя» («Скажене весілля 3»)
  • Dakh Daughters и София Байбакова — «Пола-ла-ла» («Виктор Робот»)
  • Марина Маковий — «Сини України» («Мати Апостолів»)
  • Злата Огневич — «Той день» («Пульс»)
  • СКАЙ — «Хочу ще» («Все буде OK»)

Лучшее концертное шоу

  • DOROFEEVA — Dofamin
  • Макс Барских — Bestseller
  • Артем Пивоваров — «Стихійна акустика»
  • TVORCHI — ROAD
  • MONATIK — Made With Love And Rhythm

Другой формат

  • DAKOOKA
  • Green Grey
  • LAYAH
  • SINOPTIK
  • Курган и Agregat

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