YUNA-2022: кто претендует на главную музыкальную премию Украины
Список всех номинантов на YUNA-2022
Во вторник, 14 декабря, в прямом эфире на YouTube-канале YunaAwards были объявлены имена всех номинантов Национальной музыкальной премии YUNA-2022. Популярные украинские артисты будут бороться за статуэтки в 16-ти категориях.
Читайте также: Зарицкая рассекретила, как питается, чтобы сохранить похудевшую на 20 кг фигуруОтметим, что претендентами на награды могли стать только те исполнители, которые за год выпустили минимум две композиции. А за звание «лучшей песни» могут побороться только те треки, которые были обнародованы в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
YUNA-2022: Список всех номинантов на премию
Лучшая исполнительница
- alyona alyona
- DOROFEEVA
- Тина Кароль
- NK
- Jerry Heil
Лучший певец
- DANTES
- Макс Барских
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
Лучшая рок-группа
- The Hardkiss
- СКАЙ
- Океан Эльзы
- Бумбокс
- БEZ Обмежень
Лучшая поп-группа
- Kalush
- KAZKA
- Latexfauna
- Коррупция
- TVORCHI
Лучшая песня
- Gо_A — SHUM
- Wellboy — «Гуси»
- Kalush — «Зорі»
- Kazka — «М’ята
- Артем Пивоваров — «Рандеву»
Лучшая песня на иностранном языке
- Макс Барских, Zivert — BESTSELLER
- TVORCHI — Falling
- DOROFEEVA — gorit
- MONATIK/JOMO — «Зажигать»
- NK — «Красное вино»
Лучший альбом
- Kalush — Hotin
- ONUKA — KOLIR
- TVORCHI — ROAD
- The Hardkiss — «Жива і не залізна»
- NK— «Красное вино»
Лучший клип
- Макс Барских, Zivert — BESTSELLER
- Gо_A — SHUM
- Wellboy — «Вишні»
- Wellboy — «Гуси»
- MONATIK/JOMO — «Зажигать»
Лучший дуэт/коллаборация
- Макс Барских, Zivert — BESTSELLER
- Саша Чемеров и Бумбокс — «Любил»
- Океан Эльзы и Один в каноэ — «Місто весни»
- KAZKA и ALEKSEEV — «Поруч»
- Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров — «Чому»
Открытие года
- DOROFEEVA
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лилу 45
Лучший электронный хит
- TVORCHI — Crush
- TVORCHI — Fallinf
- TVORCHI — «Віч-на-віч»
- ONUKA — GUMA
- Gо_A — SHUM
Лучший хип-хоп хит
- MamaRika — KAVA
- ТНМК — «Весну»
- KALUSH и Skofka — «Додому»
- KALUSH — «Зорі»
- KALUSH, Кристина Соловий — «Таксі»
Лучший эстрадный хит
- СолоХа — «Ваша мати»
- Олег Винник, Элина Иващенко — «Діаманти»
- DZIDZIO — «Зимова казка»
- Потап, Олег Винник, Позитив — «На щастя»
- Ирина Билык — «Не стримуй погляд»
Лучший саундтрек
- Потап, Олег Винник, Позитив — «На щастя» («Скажене весілля 3»)
- Dakh Daughters и София Байбакова — «Пола-ла-ла» («Виктор Робот»)
- Марина Маковий — «Сини України» («Мати Апостолів»)
- Злата Огневич — «Той день» («Пульс»)
- СКАЙ — «Хочу ще» («Все буде OK»)
Лучшее концертное шоу
- DOROFEEVA — Dofamin
- Макс Барских — Bestseller
- Артем Пивоваров — «Стихійна акустика»
- TVORCHI — ROAD
- MONATIK — Made With Love And Rhythm
Другой формат
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган и Agregat
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