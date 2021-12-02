Американская певица Бритни Спирс отмечает юбилей

Сегодня, 2 декабря, известная американская певица и актриса Бритни Спирс отмечает день рождения. Знаменитости исполнилось 40 лет. Ее жизнь похожа на американские горки, которые она обожает. Она стала известной на весь мир, столкнулась с травлей, разочаровалась в любви, потеряла опеку над детьми, лечилась от наркозависимости и попала под опеку отца, от корой недавно избавилась.

Бритни Спирс с наградами Getty Images

В честь дня рождения Бритни Спирс Ivona подготовила ТОП-5 самых громких скандалов с участием именинницы.

Разрыв с Джастином Тимберлейком

Роман Бритни и Джастина зародился, когда певица была еще подростком. Пара вместе участвовала в шоу «Клуб Микки Мауса».

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк Getty Images

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Измены мужа-альфонса

Влюбленных считали самой красивой парой, ведь в 1999 году Бритни была на пике популярности. Но повстречавшись 4 года влюбленные расстались. Спирс тяжело переживала их разрыв, она часто плакала на публике. Ведь, Джастин обвинил ее в измене.

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Еще одним скандалом закончились отношения певицы с ее экс-мужем Кевином Федерлайном, который был ее танцором. Они начали встречаться, когда его бывшая девушка Шар Джексон ждала от него второго ребенка. Бритни настолько была очарована новым избранником, что закрывала на все глаза и отказывалась прислушиваться к советам, бросить легкомысленного парня.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн Getty Images

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Борьба за опеку над детьми

В 2004 году звезда вышла замуж и родила от возлюбленного двоих сыновей – Шона и Джейдена. Но семейная жизнь не смогла изменить супруга, который все время пропадал на вечеринках и изменял певице. Бритни развелась с экс-супругом и хотела оформить опеку над детьми, но Кевин выиграл суд, и детей отдали на воспитание ему, а сама артистка погрузилась в затяжную депрессию.

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Бритни тяжело переживала разлуку с сыновьями и появлялась на публике в неопрятном виде. Также она начала принимать наркотики и ее задержали за рулем с недействительными правами.

Бритни Спирс с детьми Getty Images

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Нервный срыв и лечение в психиатрической клинике

В 2007 году имя артистки было на всех таблоидах, когда побрилась наголо под наркотическими веществами. Экс-супруг воспользовался скандалом и оформил опеку над детьми на себя. Кевин подал на алименты и запретил ей видеться с детьми. Тогда ее преследовали все папарацци, одного Бритни даже избила.

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К наркотикам добавился алкоголь, после чего Бритни пыталась себя убить. Артистка начала тратить все свои деньги и ее упекли в психиатрическую клинику ее родственники. Ее признали временно недееспособной и неоднократно госпитализировали.

Бритни Спирс Getty Images

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Суд с отцом за свободу

Бритни и сейчас проходит курсы терапии. Она сильно поправилась и ее начали троллить. Тогда ее взял под опеку собственный отец Джеймс Спирс, который начал контролировать ее финансы и личную жизнь.

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Бритни Спирс переосмыслила свои действия и поняла, что натворила. Она решила избавиться от родительского опекунства, обратившись к адвокатам. Она заявляла, что ее отец пользуется ее деньгами, заставляет ее работать и запрещает выходить заму.

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Ежегодно отец певицы получал 130 тысяч долларов за свои услуги опекуна. Бритни выиграла суд и стала свободной от опеки отца. Также она обвинила в 13-летнем рабстве свою мать, которая все это спланировала и сестру, которая за нее не заступилась.

Бритни Спирс на красной дорожке Getty Images

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Сейчас Бритни состоит в любовных отношениях с фитнес-тренером и актером Сэмом Асгари, который снимался в ее клипах. Он хорошо общается ее сыновьями, которые иногда встречаются со звездной мамой.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Getty Images

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Сэм мотивировал Бритни изменить не только свою жизнь, но и внешний вид. Певица заметно похудела, похорошела и пытается повторить вернуться на мировую сцену.

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