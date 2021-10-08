Сыновья Бритни Спирс сильно повзрослели и стали похожи на маму: редкие фото
Узнайте, как сейчас выглядят сыновья певицы
Читайте также: 3 риси французів, яких так не вистачає багатьом українським чоловікамИзвестная американская певица Бритни Спирс, которая избавилась от опеки отца, имеет двоих сыновей от бывшего супруга Кевина Федерлайна – 16-летненго Шона и 15-летнего Джейдена. Пользователи сети отметили, что мальчики сильно похожи на звездную маму.
Редкие кадры детей звезды опубликовал друг ее бывшего мужа – Эдди Моралес. Он на своей странице в Инстаграм разместил серию кадров с мальчиками и их отцом.
Читайте также: Церемония на Гавайях: раскрыты подробности скорой свадьбы Бритни СпирсОтметим, что аккаунты парней в соцсетях закрыты, поэтому их снимки – это большая редкость.
Напомним, что бывший муж артистки получил опеку над их общими детьми после развода, так как Бритни была недееспособной.
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