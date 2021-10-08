Узнайте, как сейчас выглядят сыновья певицы

Сыновья Бритни Спирс сильно повзрослели и стали похожи на маму: редкие фото instagram звезд

Читайте также: 3 риси французів, яких так не вистачає багатьом українським чоловікам

Известная американская певица Бритни Спирс, которая избавилась от опеки отца, имеет двоих сыновей от бывшего супруга Кевина Федерлайна – 16-летненго Шона и 15-летнего Джейдена. Пользователи сети отметили, что мальчики сильно похожи на звездную маму.

Редкие кадры детей звезды опубликовал друг ее бывшего мужа – Эдди Моралес. Он на своей странице в Инстаграм разместил серию кадров с мальчиками и их отцом.

Дети Бритни Спирс и Кевина Федерлайна, Фото: instagram.com/emoofficial718

Сыновья Бритни Спирс и ее экс-супруга Кевина Федерлайна, Фото: instagram.com/emoofficial718

Читайте также: Церемония на Гавайях: раскрыты подробности скорой свадьбы Бритни Спирс

Отметим, что аккаунты парней в соцсетях закрыты, поэтому их снимки – это большая редкость.

Напомним, что бывший муж артистки получил опеку над их общими детьми после развода, так как Бритни была недееспособной.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: