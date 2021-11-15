14 ноября Макс Барских во второй раз за свою карьеру был награжден премией MTV Europe Music Awards в категории «Лучший русскоязычный исполнитель». Первую победу в этой номинации артист одержал в 2010-м году. За второй наградой артист полетел в Будапешт, где в минувшее воскресенье состоялась 28-я ежегодная церемония награждения MTV EMA-2021.

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За победу в номинации с Барских соревновались украинская и российская певица Мари Краймбрери, казахстанский диджей Imanbek, российская исполнительница Муся Тотибадзе и российский рэпер Slava Marlow.

Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии — самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.

На красной дорожке Барских появился в эксклюзивном наряде от дизайнеров украинского бренда LUVI, которые создают для музыканта образы и фирменный стиль на протяжении десятилетия.

Макс Барских получил награду на MTV Europe Music Awards-2021 пресс-служба

На премии Макс Барских поблагодарил гостей MTV EMA и своих слушателей со всего мира за доверие и рассказал, что именно благодаря поддержке со стороны аудитории решился на новый этап музыкальной карьеры. По его словам, последний релиз «Just Fly», как и готовящийся к выходу альбом — это глобальное послание миру, погрязшему в тревоге и ограничениях, мантра хорошего настроения и личного счастья.

В Будапешт Макс Барских прилетел из Лос-Анджелеса буквально на один день, а дальше отправится в Лондон, где 21 ноября состоится его концерт. Сразу после лондонского выступления артист уезжает в тур по США, в рамках которого посетит с концертами Сиэтл (26 ноября), Сан-Франциско (27 ноября), Лос-Анджелес (28 ноября), Майами (1 декабря), Чикаго (3 декабря), Бостон (4 декабря) и Нью-Йорк (5 декабря).

Напомним, что в 2019 году победу в номинации «Лучший русскоязычный исполнитель» одержала украинская певица MARUV.

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