Без макияжа не узнать: как сейчас выглядит 54-летняя Памела Андерсон
Памела Андерсон демонстрирует свою естественную красоту
Читайте также: Привет из Голливуда: Меган Маркл в алом платье произвела фурорВ настоящее время американская модель и актриса Памела Андерсон проводит время в Калифорнии. Накануне она была замечена местными папарацци без макияжа. Звезда вышла за кофе в расслабленном образе. На ней было легкое белое платье на тонких бретелях и черные вьетнамки.
Напомним, в этом феврале Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейтерса. По ее словам, их роман закрутился во время самоизоляции, именно тогда она влюбилась в своего избранника.
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