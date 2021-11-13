Памела Андерсон демонстрирует свою естественную красоту

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В настоящее время американская модель и актриса Памела Андерсон проводит время в Калифорнии. Накануне она была замечена местными папарацци без макияжа. Звезда вышла за кофе в расслабленном образе. На ней было легкое белое платье на тонких бретелях и черные вьетнамки.

Памела Андерсон Getty Images

Напомним, в этом феврале Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейтерса. По ее словам, их роман закрутился во время самоизоляции, именно тогда она влюбилась в своего избранника.

Памела Андерсон и Дэн Хейтерс, Фото: @naturaleclectic

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