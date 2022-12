Украинский певец Макс Барских презентовал англоязычный трек BEFORE WE SAY GOODBYE к Новому году. В танцевальном треке сливаются минорные аккорды с лиричной мелодией. Впервые исполнитель представит песню вживую в эту субботу, 10 декабря, на концерте в Одессе.

«С начала войны я веду свой музыкальный дневник. И к каждому этапу в этом году я пишу свой саундтрек. «Будет весна» была посвящена в первые дни после 24 февраля, настоящей беде, которой стала для нас война. «Чекай мене» — мое личное обращение к каждому украинцу, который был вынужден покинуть свой дом, и военным, защищающим нашу свободу со словами поддержки, ожидая их возвращения. «Україна» посвящена нашему единению, тому чуду, благодаря которому сплотились все украинцы внутри страны и за ее пределами. «Римую» — трек-посвящение всем влюбленным, которые уже почти год общаются друг с другом через экраны телефонов. С началом зимы мне захотелось создать саундтрек к Новому году. Ибо несмотря на боль и тоску, накопившуюся в течение долгого времени, мы продолжаем смеяться сквозь слезы, стараться радоваться жизни и благодарить новые рассветы и закат. Поэтому в песне BEFORE WE SAY GOODBYE танцевальный бит сливается с минорными аккордами и лирической мелодией», — комментирует премьеру Макс Барских.

Напомним, что на днях Макс Барских анонсировал большое сольное выступление в Киеве. Концерт намечен на 30 декабря в STEREO PLAZA, где прозвучат лучшие хиты музыканта и песни, ставшие символом народного сопротивления.

