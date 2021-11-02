«Дюну» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях
Фильм может получить 14 наград
Читайте также: Finegold Production – команда мечты: Анна Тринчер, Злата Огневич и другие звезды рассказали о сотрудничествеКинокомпания Warner Bros. выдвинула фильм режиссера Дэнни Вильнева под названием «Дюна» на премию «Оскар» сразу в 14 категориях.
Предложение компании пока на рассмотрении. Американская киноакадемия будет составлять шортлист участников Оскара.
Отметим, что Warner Bros. предлагает номинировать киноленту в 14 разных категориях, а именно:
- «Самый лучший фильм»
- «Лучший режиссер» (Дени Вильнев)
- «Лучший адаптированный сценарий»
- «Лучший актер» (Тимоти Шаламе)
- «Лучшая актриса второго плана» (Ребека Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Рэмплинг)
- «Лучший актер второго плана» (Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скашгорд, Дэйв Батиста, Стивен МакКинли Гендерсон, Чанг Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем)
- «Лучшая операторская работа»
- «Лучший монтаж»
- «Лучшая работа художника-постановщика»
- «Лучший дизайн костюмов»
- «Лучший грим и прически»
- «Лучшие спецэффекты»
- «Лучший звук»
- «Лучший саундтрек»
Напомним, что 27 марта 2022 года состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар».
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