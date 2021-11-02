Фильм может получить 14 наград

«Дюну» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях ivi.ru

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Кинокомпания Warner Bros. выдвинула фильм режиссера Дэнни Вильнева под названием «Дюна» на премию «Оскар» сразу в 14 категориях.

Предложение компании пока на рассмотрении. Американская киноакадемия будет составлять шортлист участников Оскара.

Отметим, что Warner Bros. предлагает номинировать киноленту в 14 разных категориях, а именно:

«Самый лучший фильм» «Лучший режиссер» (Дени Вильнев) «Лучший адаптированный сценарий» «Лучший актер» (Тимоти Шаламе) «Лучшая актриса второго плана» (Ребека Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Рэмплинг) «Лучший актер второго плана» (Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скашгорд, Дэйв Батиста, Стивен МакКинли Гендерсон, Чанг Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем) «Лучшая операторская работа» «Лучший монтаж» «Лучшая работа художника-постановщика» «Лучший дизайн костюмов» «Лучший грим и прически» «Лучшие спецэффекты» «Лучший звук» «Лучший саундтрек»

Напомним, что 27 марта 2022 года состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар».

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