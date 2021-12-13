Узнайте, кто из звезд признался в нетрадиционной ориентации

2021 год богат на публичные скандалы, разводы и признания о нетрадиционной ориентации. Одни признались о своей бисексуальности во время выступления, другие в интервью. Герои нашей подборки – звезды, которые по разным причинам сознались, что принадлежат к секс-меньшинству.

MELOVIN

Украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Во время выступления артист поцеловал девушку, а затем с парнем. А позже он продолжил петь, раскрыв радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

KAZKA

Украинская певица и солистка группы «KAZKA» Александра Зарицкая призналась в своих социальных сетях, что относит себя к квир-людям. Артистка поддерживает ЛГБТ-сообщество и ходит на «прайды».

Виктория Маремуха

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха в интервью «ЖВЛ» призналась о своей бисексуальности. Звезда состоит в свободном браке с французским бизнесменом Луи. Супруги разрешают друг другу интимные связи на стороне.

Деми Ловато

Американская актриса и певица Деми Ловато призналась, что является пансексуалкой. У знаменитости были отношения с женщиной и они ей понравились больше, чем с мужчиной.

Кэл Пенн

Известный американский актер индийского происхождения Кэл Пенн в интервью журналу People совершил каминг-аут. Он признался, что намерен жениться на мужчине Джоше, с которым состоит в любовных отношениях 11 лет.

Томми Дорфман

Американский актер Томми Дорфман заявил журналу Time, что уже год является женщиной. Звезда сериала «13 причин почему» совершила трансгендерный переход.

Уиллоу Смит

Дочь актера Уилла Смита – Уиллоу Смит заявила в шоу «Red Table Talk» заявила, что она полиамор. Она положительно относится к отношениям с несколькими партнерами одновременно.

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