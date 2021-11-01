Узнайте, каких знаков зодиака вы никогда не поймаете на измене

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Рак

Названы знаки зодиака, которые с наименьшей вероятностью изменят своей второй половинке. Они преданные и любящие люди. На них можно положиться и им можно доверять. Они способны любить по-крупному. У каждого есть своя собственная марка преданности и способ любить, что делает их наименее вероятными знаками зодиака для обмана, пишет американский астролог и писательница Бренна Лилли для stylecaster.com.

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Телец

Эти представители звездного знака наименее вероятные люди, которые изменят своим партнерам. В их моральный кодекс входит защищать и любить своего партнера. Они умеют прощать и отстаивать свои отношения ради будущего. Но их терпение не без границ, если обидеть Рака, он может уйти, хлопнув дверью и больше никогда не вернутся.

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Рыбы

Телец – знак зодиака, который с наименьшей вероятностью может обмануть. Представитель этого звездного знака любит роскошь: дорогие напитки, качественную одежду и частый секс. Однако то, что они наслаждаются телесными удовольствиями, не означает, что они ненадежны в отношениях. Наоборот! Тельцы клянутся перед своими партнерами и делятся с ними этими удовольствиями. Их целеустремленный характер делает их отличными постоянными партнерами.

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Мягкостью и великодушием Рыб можно только восхищаться. Рыбы самый чувствительный знак зодиака, который имеет свои принципы. Они знают, каково это – быть обиженным и все глубоко чувствуют. Они никогда не захотят причинить зло другому человеку. Обман не подходит для Рыб, которые предпочли бы проводить время с одним человеком, близко знакомясь с ним на эмоциональном, физическом и духовном уровнях.

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