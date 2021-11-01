Музыкант травмировался во время выступления в Египте

Читайте также: Скандал с MOZGI и отравление угарным газом: как прошло выступление Тины Кароль

Экс-солист дуэта «Время и Стекло» и участник группы MOZGI Алексей Завгородний, он же Позитив и лучший друг Потапа, сломал ногу во время выступления в Египте. Музыкант на своей странице в Инстаграм опубликовал снимок рентгена, на котором виден переломом на ноге.

По словам артиста, несчастный случай произошел во время выступления коллектива на сцене в Египте.

«Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Со мной все в порядке, немного похромаю», — написал Позитив.

Чтобы посмотреть все фото и видео с отдыха Позитива в Египте листайте карусель.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: