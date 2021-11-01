Участник группы MOZGI сломал ногу во время концерта: фото
Музыкант травмировался во время выступления в Египте
Читайте также: Скандал с MOZGI и отравление угарным газом: как прошло выступление Тины КарольЭкс-солист дуэта «Время и Стекло» и участник группы MOZGI Алексей Завгородний, он же Позитив и лучший друг Потапа, сломал ногу во время выступления в Египте. Музыкант на своей странице в Инстаграм опубликовал снимок рентгена, на котором виден переломом на ноге.
По словам артиста, несчастный случай произошел во время выступления коллектива на сцене в Египте.
«Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Со мной все в порядке, немного похромаю», — написал Позитив.
Чтобы посмотреть все фото и видео с отдыха Позитива в Египте листайте карусель.
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