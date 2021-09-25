Сегодня голливудскому актеру исполняется 53 года

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«Люди в черном»

Сегодня, 25 сентября, голливудский актер Уилл Смит празднует 53-летие. На его счету десятки главных ролей и около сотни легендарных кинолент. Именинник считается одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире, ведь каждая кинолента с ним обречена на успех. В честь дня рождения самого улыбчивого и харизматичного актера рассказываем о самых известных фильмах, где главную роль сыграл Смит.

Уилл Смит поднимает настроение зрителям своей харизмой в киноленте "Люди в черном" режиссера Барри Зонненфельда. В фильме тайная группировка людей в черном сотрудничает с пришельцами на Земле. Агенты избавляются инопланетян с помощью нано-технологий и прекрасного чувства юмора.

«Плохие парни»

Комедийный американский боевик "Плохие парни" снимал режиссер Майкл Бэй. Кинолента о детективах полиции, которые вместе работают в Майами. Они разоблачают бандитов, мошенников и наркоманов. Уилл Смит снимался в трех частях фильма, которые стали невероятно популярными.

«Метод Хитча»

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Кинолента "Метод Хитча" режиссера Энди Теннанта – это одна из самых ярких ролей в исполнении Уилла Смита. Герой учит робких ребят соблазнять девушек. В результате искусный пикапер Хитч и сам влюбился.

«Хэнкок»

Режиссер Питер Берг снял фантастический боевик "Хэнкок" о супергероях. Герой Уилла Смита безответственно обладает сверхспособностями. Он упорно выполняет любую задачу и спасает жизни людей, но приносит ущерб своему городу.

«В погоне за счастьем»

В этом фильме Уилл Смит попробовал себя в роли драматического актера, за что получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2007 году. Сюжет картины заключается в том, что главный герой Крис сам воспитывает пятилетнего сына, но несмотря на отсутствие заработка и бедность, человек хочет сделать мальчика счастливым.

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