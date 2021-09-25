Пара была вместе 3 года

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50-летний американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск и его 33-летняя возлюбленная Граймс расстались после трех лет отношений. Новость о расставании Маск подтвердил изданию Page Six.

"Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях. Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я в основном находился в Техасе или путешествовал за границей, а ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе. Сейчас она со мной, а малыш — в соседней комнате", - сказал он

Илон Маск и Граймс Getty

Напомним, что о романе пары стало известно в мае 2018 года. Через два года после начала отношений у них родился сын, которому они дали необычное имя X Æ A-12. Позже, правда, влюбленные были вынуждены его изменить на X Æ A-Xii, так как этого требовали законы штата Калифорния. Ребенок стал для Маска шестым, а для его возлюбленной — первым.

Илон Маск с сыном Instagam

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