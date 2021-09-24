Артисту присудили звание почетного коммандера ВМС Великобритании

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Известный британский актер, который сыграл главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде, Дэниэл Крэйг, получил униформу и офицерские погоны почетного коммандера ВМС Великобритании. 53-летний актер был удостоен высокой чести за формирование позитивного образа этого рода войск и поддержку семей военных.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте силового ведомства. Звезда был приятно удивлен и гордится званием.

«Я очень признателен, получить звание почетного коммандера старшего звена для меня является большой честью», – сказал он после официальной церемонии.

Дэниэл Крэйг, Фото: instagram.com/royalnavy

Дэниэл Крэйг получил воинское звание, Фото: instagram.com/royalnavy

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