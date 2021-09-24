Богдан Муха потерял всю семью

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Участник шоу «Голос країни» Богдан Муха потерял сразу троих членов семьи. На своей странице в Инстаграм парень сообщил, что в его семьи случилось горе. Он потерял сразу троих членов семьи – маму, бабушку и тетю, которые проживали в Коростене Житомирской области.

«Ты показала мне, что на самом деле является важным, и насколько я в своих делах, в саморазвитии, в амбициях, в музыке… забыл о главных и простых вещах. Переосмысление», – подписал снимок он.

Богдан Муха с мамой, Фото: instagram.com/bogdan_mukha

Следователи предполагают, что причиной смерти женщин стало отравление грибами, а именно бледной поганкой.

«Я знаю, что бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо весь день!» – рассказал Богдан в беседе с журналистами.

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Полиция опросила соседей. По словам жильцов дома, женщины не ходили за грибами сами. Недавно их якобы угостил ими знакомый. Имя и местонахождения этого человека неизвестны.

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