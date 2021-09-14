Артистку изнасиловали, когда ей было 15 лет.

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Известная канадская актриса, певица и обладательница семи «Грэмми» Аланис Мориссетт призналась, что в 15-летнем возрасте стала жертвой группового изнасилования. О жутких событиях из прошлого знаменитость рассказала в новом документальном фильме для НВО.

По ее словам, когда она была несовершеннолетняя, то ее изнасиловали несколько мужчин. Также она утверждает, что насильники знали ее возраст, но их это все равно не остановило.

«Я потратила годы на терапию, чтобы просто признать факт насилия. Я всегда утверждала, что дала согласие, но мне напоминали: «Тебе было 15, в 15 еще не наступает возраст согласия». А сейчас я считаю иначе, они были педофилами. Согласно закону, это было изнасилование», — рассказала артистка.

Аланис Мориссетт отказалась называть имена педофилов, которые совершили над ней сексуальное насилие. Она призналась, что обращалась за помощью, но ей никто не помог.

Отметим, что изнасилование случилось в конце 80-х годов, когда юная артистка работала над записью песни, за несколько лет до выхода известного альбома «Jagged Little Pill», который выпустил Maverick Records в 1995 году.

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