Узнайте,какие скандалы были были на слуху в 2021 году

2021 год был ярким на скандалы в украинском шоу-бизнесе. Украинские звезды публично ссорились друг с другом, некоторые совершали каминг-аут, а кого-то обвинили в сексуальных домогательствах. Редакция Ivona собрала самые громкие скандалы за 2021 год.

Любовь юных блогеров

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Украину всколыхнули любовные отношения 8-летней девочки с 13-летним мальчиком, которые демонстрировали свои чувства для социальных сетей. Маму девочки, Дарью Маханец, обвинили в распространении детской порнографии. Тогда она удалила все компрометирующие фото и видео с дочерью и заявляла, что это все актерская игра.

Секс-скандал в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого

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Известного советского актера, звезду фильма «В бой идут одни «старики» и бывшего преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого – 75-летнего Владимира Талашко обвинили во множественных сексуальных домогательствах к своим студенткам. Он заманивал девушек к себе домой, фотографировал их обнаженными склонял к интиму.

Голая фотосессия украинских моделей в Дубае

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В апреле в Дубае арестовали девушек, которые вышли голыми на балкон для рекламного ролика. Организатором съемки был Виталий Гречин, который известен страстью к большому количеству женщин и секс-вечеринкам с оргиями. Среди моделей были украинки.

Каминг-аут MELOVIN

Летом на музыкальном фестивале Atlas Weekend певец MELOVIN совершил каминг-аут Артист заявил, что он – бисексуал, и поцеловал сначала девушку, а затем – парня. Момент поцелуя был изъят из прямого эфира М1. А новую песню с клипом певца канал якобы отказался выпускать в ротацию.

Скандалы с участием Alyona Alyona

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Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona оскандалилась из-за сотрудничества с российскими знаменитостями – РемДиггой, Иваном Дорном и группой «Каста». Певица отказалась от сотрудничества с представителями российского шоу-бизнеса и публично извинилась.

Позже, имя Alyona Alyona попало еще в один скандал. Она в Киеве на Софийской площади с компанией Red Bull снимала рекламный ролик с участием известных гонщиков без разрешения властей.

Прекращение сотрудничества Крапивиной и Лободы

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Украинский экс-продюсер Светланы Лободы – Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с певицей. Об этом она сказала после ссоры с поп-королем РФ Филиппом Киркоровым.

Ссора Илоны Гвоздевой и MELOVIN

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В октябре хореограф Илона Гвоздева и певец MELOVIN сильно поссорились. По словам танцовщицы, певец приходил на тренировки для шоу «Танцы со звездами» пьяным. Также она оскандалилась из-за того, что назвала представителей ЛГБТ-сообщества «психически нездоровыми».

Скандал Виктора Павлика с бывшей женой

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Экс-супруга певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева, заявила, что певец попросил продать квартиру и съехать, хотя обещал выплатить за нее кредит. А нынешняя супруга певца – Екатерина Репяхова, якобы, заявила, что та «сама виновата», так как «знала об изменах и терпела». Виктор вмешался в разборки женщин и заявил, что отдаст Ларисе «все, что они нажили».

Абьюз и буллинг в группе «НеАнгелы»

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Недавно разгорелся скандал между солистками группы «НеАнгелы». Виктория Смеюха опубликова видео, на котором разрезала и ела торт с изображением своей бывшей коллеги Каминской. При этом поп-исполнительница написала, что каждый день со Славой был похож на ПМС.

По словам Вики, в течение 15 лет ей приходилось терпеть буллинг и абьюз со стороны Каминской.

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