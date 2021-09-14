Жена Никиты Добрынина опубликовала фото 2-месячного сына.

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Победительница реалити-шоу «Холостяк» и жена Никиты Добрынина, Даша Квиткова, опубликовала фото подросшего сына. На своей странице в Инстаграм молодая мама выложила коллаж снимков с ребенком, которому исполнилось два месяца.

«Сегодня 2 месяца нашему самому замечательному, характерному и лучшему человеку. Невероятное счастье быть его родителями, он открывает самые потайные комнатки нашей души и учит заново жить. Я точно знаю, что самые сладкие щечки достались мне», – подписала фото она.

Также стоит отметить, что в сторис Даша показала, как проводит время с сыном, когда ее муж на работе. Она ездит по делам с ребенком, который спит в детском кресле на заднем сидении автомобиля. Также Даша катает его в коляске по двору и дает нянчиться своей маме с ним, когда немного устает.

Мама Даши Квитковой instagram.com/kvittkova

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном instagram.com/kvittkova

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