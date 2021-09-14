Певица опубликовала откровенные снимки.

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Известная украинская певица Анастасия Кочетова, выступающая под псевдонимом MamaRika похвасталась фигурой в купальнике спустя полтора месяца после родов. Артистка на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в бикини, на которых продемонстрировала стройное и подтянутое тело после недавней операции.

«Ровно 1,5 месяца после родов. Наконец врачи дали добро залезть в басик (все же после операции), и я осознала, что все-таки влезла в свой маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и т.д. дают результат. На спорт тоже благословили – планирую постепенно ворваться. Конечно, еще есть много над чем работать, и мое тело еще не пришло в мою идеальную форму. По-честному, несколько лишних кг еще гуляют, а точнее целых 4. Но на данный момент я собой довольна, далее – больше», подписала кадры она.

Также стоит отметить, что за полтора месяца исполнительница практически вернулась в свою форму.

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