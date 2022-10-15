Проблемы с сексуальным влечением: как повысить либидо
Психолог и участница реалити Нового канала назвала причины, которые могут портить вашу интимную жизнь
Сексуальная жизнь важна не только для отношений с партнером, но и для здоровья. Снижение сексуального влечения может вызвать понятное волнение, но не стоит огорчаться. Справиться с этой проблемой поможет совет психолога и участницы реалити «Пара на миллион» на Новом канале Кати Гурской.
«Чтобы повысить либидо, для начала нужно определить, что его угнетает. Следует распутать и проработать клубок причин», — сказала Катя.
На угнетение либидо могут влиять многие факторы, часто они связаны между собой. Самые популярные причины таковы:
- психологические факторы – депрессия, стресс, тревога
- неприятные переживания – отсутствие сексуального опыта, неумение говорить о своих потребностях
- неправильное половое воспитание
- психологические травмы с детства
- накопленные обиды
- проблемы в отношениях
- банальная усталость
- прием определенных препаратов
- злоупотребление алкоголем
- гормональные скачки
- болезни
- послеродовой период
- прием гормональных контрацептивов
Не пропустите новые выпуски реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым по понедельникам в 20:00 на Новом канале.
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