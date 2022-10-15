Сексуальная жизнь важна не только для отношений с партнером, но и для здоровья. Снижение сексуального влечения может вызвать понятное волнение, но не стоит огорчаться. Справиться с этой проблемой поможет совет психолога и участницы реалити «Пара на миллион» на Новом канале Кати Гурской.

«Чтобы повысить либидо, для начала нужно определить, что его угнетает. Следует распутать и проработать клубок причин», — сказала Катя.

На угнетение либидо могут влиять многие факторы, часто они связаны между собой. Самые популярные причины таковы:

  • психологические факторы – депрессия, стресс, тревога
  • неприятные переживания – отсутствие сексуального опыта, неумение говорить о своих потребностях
  • неправильное половое воспитание
  • психологические травмы с детства
  • накопленные обиды
  • проблемы в отношениях
  • банальная усталость
  • прием определенных препаратов
  • злоупотребление алкоголем
  • гормональные скачки
  • болезни
  • послеродовой период
  • прием гормональных контрацептивов

Не пропустите новые выпуски реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым по понедельникам в 20:00 на Новом канале.

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