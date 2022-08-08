Острота сексуальных ощущений и восприимчивость к ласкам напрямую зависит от интенсивности кровообращения. Узнайте, какие продукты пойдут на пользу вашей сексуальности

Важно понимать, что ваше либидо не сможет повыситься просто от дюжины устриц и бокала вина на ужин. Нужно постоянно заботиться о своем здоровье, не злоупотреблять, курением и алкоголем, вести подвижный образ жизни. Но вместе с тем, существуют продукты, богатые микроэлементами и аминокислотами, которые тоже пойдут на пользу вашему кровотоку и кровеносному давлению. Особенно, если в целом вы придерживаетесь здоровой диеты и не страдаете метаболическим синдромом.

Пусть сегодняшний ужин превратиться в маленькую любовную игру, где каждое блюдо наполняет страстью и становиться прелюдией. Тем более что речь идет о вполне доступных продуктах.

Устрицы

Вы наверняка слышали о свойствах устриц. Причина этого в том, что устрицы богаты цинком. Это соединение увеличивает приток крови, что может способствовать притоку крови к половым органам. Цинк может быть особенно важен для мужской фертильности, поскольку он помогает регулировать уровень тестостерона. Устрицы содержат больше цинка, чем любой другой источник пищи, при этом одна порция обеспечивает более шести дневных норм цинка для человека.

К другим источникам цинка относятся:

говядина

свинина

печеные бобы

семена тыквы

злаки, обогащенные цинком

Мясо

Различные продукты с высоким содержанием белка, в том числе говядина, курица и свинина, содержат соединения, которые помогают улучшить кровоток:

карнитин

L-аргинин

цинк

Употребляйте в пищу немного белков животного происхождения (в умеренных количествах, чтобы не повышать риск сердечных заболеваний), чтобы обеспечить бесперебойную работу своего организма. Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, вы можете получать эти питательные вещества из цельного зерна и молочных продуктов, включая молоко и сыр.

Лосось

Лосось известен тем, что содержит полезные для сердца омега-3 жирные кислоты. Рыба с розовым мясом, а также сардины, тунец и палтус могут сыграть важную роль в поддержании здоровья вашего тела и вашей сексуальной жизни.Омега-3 помогают предотвратить накопление бляшек в артериях. Это способствует здоровому кровотоку по всему телу. Поддержание бесперебойной работы системы кровообращения снижает риск некоторых заболеваний, нарушающих половую функцию.

Орехи и семечки

Вместо конфет попробуйте перекусить горстью орехов и семечек. Кешью и миндаль богаты цинком, а множество полезных закусок содержат L-аргинин, улучшающий кровообращение.

Попробуйте следующее:

грецкие орехи

семена тыквы

семена подсолнечника

орехи пекан

фундук

арахис

Грецкие орехи полезны вдвойне, так как они также богаты омега-3.

Яблоки

Яблоки богаты соединением под названием кверцетин . Этот антиоксидант, разновидность флавоноидов, может принести ряд преимуществ для здоровья. В частности, способствовать нормализации кровяного давления и уменьшению симптомов простатита. Повышенное артериальное давление может быть одной из причин сексуальной дисфункции, поскольку повреждение кровеносных сосудов ухудшает приток крови к половым органам.

У женщин высокое кровяное давление может привести к снижению либидо и меньшему интересу к сексу, особенно если оно вызывает усталость. Меньший приток крови к влагалищу может повлиять на то, как их тело реагирует на сексуальную активность.

В целом, диета, богатая флавоноидами, поможет улучшить общее состояние здоровья и сохранить сексуальную жизнь здоровой.

К полезным продуктам, богатым флавоноидами, относятся:

яблоки

клубника

черника

виноград темного цвета

красное вино

вишни

цитрусовые

Свёкла

Свёкла богата антиоксидантами и витаминами, что делает ее полезным дополнением к любой диете. Она также богата соединениями с оксидом азота, а это значит, что овощ может улучшить вашу сексуальную жизнь.

Оксид азота расширяет кровеносные сосуды, процесс, известный как вазодилатация, который улучшает кровоток. Это благотворно влияет на сокращение мышц. Из-за этого некоторые спортсмены используют его для повышения производительности.

Не исключено, что таким образом свёкла помогает контролировать кровяное давление. Этот же механизм воздействия может помочь улучшить кровоток и выносливость во время секса, одновременно улучшая здоровье вашего сердца в целом.

Другие продукты с высоким содержанием соединений азота:

шпинат

руккола

кресс-салат

латук

сельдерей

редис

Красное вино

Как и яблоки, красное вино содержит кверцетин — антиоксидант, усиливающий кровоток. Исследование 2009 года, в котором приняли участие 798 женщин, показало, что регулярное умеренное употребление красного вина было связано с более высоким сексуальным желанием, выделением смазки и общей сексуальной функцией.

Исследователи отметили, что ежедневное употребление более двух стаканов красного вина или употребление других алкогольных напитков не дает таких же результатов. Более того, чрезмерное употребление вина или любого алкоголя может иметь противоположный эффект, приводя к сексуальной дисфункции.

Важно понимать, что ваше либидо не сможет повыситься просто от дюжины устриц и бокала вина на ужин. Нужно постоянно заботиться о своем здоровье, не злоупотреблять, курением и алкоголем, вести подвижный образ жизни. Но вместе с тем, существуют продукты, богатые микроэлементами и аминокислотами, которые тоже пойдут на пользу вашему кровотоку и кровеносному давлению. Особенно если в целом вы придерживаетесь здоровой диеты и не страдаете метаболическим синдромом.

Пусть сегодняшний ужин превратиться в маленькую любовную игру, где каждое блюдо наполняет страстью и становиться прелюдией. Тем более что речь идет о вполне доступных продуктах.