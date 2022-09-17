Война — сложное испытание для каждого украинца, а потеря любимых в это время может усугубить ситуацию

Широкомасштабная война в Украине продолжается уже больше полугода. К сожалению, сегодня нередки смерти как военных, так и гражданских людей. Сложно подготовиться к потере любимых, но понимать, что с нами происходит в это время, очень важно. Ivona обратилась к психологу Анне Фесенко, чтобы узнать, что делать после потери любимых на войне и как продолжать жить.

Психолог Анна Фесенко. Фото: личный архив

Любимый человек погиб на войне. Что делать и как с этим жить дальше?

Смерть любимого(ой) — это горе, которое ставит перед партнером определенные задачи. Их нужно правильно решить, чтобы пережить потерю и вернуться к нормальной жизни. Для этого должны пройти определенные внутренние процессы, и человеку нужно провести важную работу над собой.

После потери любимого(ой) партнер может ощущать следующие симптомы:

Отсутствие аппетита, потеря сил и истощение.

Чувство нереальности, ощущение увеличения эмоциональной дистанции, отделяющей горюющего от других людей.

Чувство вины.

Раздражительность и злоба в отношении других людей.

Торопливость, непоседливость, бесцельные движения, постоянные поиски любого занятия, потеря интереса к делам.

Нарушения трудоспособности, сна, внимания, памяти, теряется ориентир на будущее.

Переживание горя охватывает все сферы психической жизни человека: когнитивную, аффективную, мотивационную, поведенческую, также горевание могут сопровождать и психосоматические симптомы.

Утрата любимого человека не только изменяет текущую жизнь партнера, а и может иметь серьезные последствия в будущем, особенно в сфере межличностных отношений, потому основная задача — пройти этот трудный период правильно.

Стадии переживания горя

1. Стадия шока и отрицания

Во многих случаях весть о смерти близкого, любимого человека оказывается похожей на сильный удар, приводящий человека в шоковое состояние. Человек в это время может быть оторван от реальности и действовать «на автомате». Часто возникает нарушение аппетита, сна и речи, могут проявиться малоподвижность или суетливая активность.

2. Стадия состояния и обиды

На этой стадии человек испытывает озлобленность, раздражение, обиду, возмущение, зависть и, возможно, желание отомстить.

Человек анализирует произошедшее. Главный вопрос, который его беспокоит: почему именно так все произошло?

3. Стадия вины

Человек, который переживает потерю, может винить себя в том, что он что-то сделал или не сделал для того, чтобы предотвратить случившееся.

4. Стадия страдания и депрессии

Страдания есть на всех этапах, но на этом оно приобретает свой пик. Это период максимальной душевной боли, которая порой кажется невыносимой.

Человек живет в основном воспоминаниями, однако понимает, что прошлого не вернуть, может чувствовать себя беспомощным, ничтожным, опустошенным, много плачет. Общее состояние нередко характеризуется подавленностью, апатией и безнадежностью. Теряются цели и смысл жизни, иногда человеку кажется, что жизнь закончилась.

Симптомы депрессии при потере близкого человека:

избегание социальной активности, отдаление от семьи и друзей

частые приступы плача

неспособность сконцентрироваться

отсутствие энергии

злоупотребление алкоголем или психоактивными препаратами

потеря или увеличение веса

нарушение сна и аппетита

проблемы со здоровьем и прочее

Иногда бывает, что горюющий человек может бессознательно цепляться за страдания, поскольку ему кажется, что если он перестанет страдать, то будто изменит любимому человеку. Такая внутренняя логика может стать серьезным препятствием для принятия утраты.

5. Стадия принятия и реорганизации

На этой стадии человек приходит к эмоциональному принятию утраты любимого человека. Он уже живет не прошлым, а нынешним и может смотреть в свое будущее. Возвращается интерес к жизни, ставятся новые цели. Таким образом происходит реорганизация жизни.

Это не значит, что человек забывает о любимом, ушедшем из жизни, но эти воспоминания ощущаются уже не как острое горе, а как тихая или светлая печаль.

Смерть любимого человека — это тяжелое событие, сопровождающееся многими страданиями, но это и возможность извлечь жизненный урок и стать лучшим человеком, а именно:

Ценить жизнь свою и других людей.

Пережив потерю любимого человека, мы раскрываем глубины своей души, у нас меняются приоритеты и ценности.

Люди, пережившие потерю, как правило, тоньше испытывают чувства других и часто испытывают желание помочь людям, становятся более эмпатичными.

Горе учит смирению и мудрости, люди становятся более духовными.

Многие начинают осознавать, что любовь вечна и не ограничивается лишь физическим существованием.

Период переживания утраты может иметь три варианта развития:

Восстановление. Человек, пройдя все этапы горевания, со временем стабилизируется, его жизнь восстанавливается до нормального состояния. Трансценденция, процесс духовного возрождения. В точке максимального переживания потери человек чувствует, что жизнь закончилась, но происходит перерождение и качественное развитие — человек становится мудрее, добрее, ценит жизнь и начинает больше понимать других людей, сочувствовать, любить. Фиксация на горе. Человек потерял смысл жизни, испытывает гнев, уныние, отчаяние, растерянность, он не способен адаптироваться к новым условиям, страдает от длительного стресса и психосоматических заболеваний.

Первый вариант считается нормой, второй положительным отклонением в сторону личностного и экзистенциального роста, фиксация на горе — отклонение в сторону дезадаптации и психосоматических расстройств.

Если человек долгое время фиксируется на горе, отрицает потерю и застревает в печальных чувствах, переживание потери любимого человека становится патологическим и отрицательным образом может повлиять на будущую жизнь.

Что делать для того, чтобы адекватно отнестись к потере и связанным с ней переживаниям?

Нужно знать следующее:

Испытывать гнев, страх, чувство вины, скорбь, уныние, растерянность, беспомощность, отстраненность — это нормально.

Вы способны жить дальше. Да, это будет по-другому и нужно научиться жить по-новому, без любимого человека, но любовь всегда будет в вашем сердце.

У вас будут новые смыслы и цели.

Если вы чувствуете, что нужна помощь — обращайтесь к психологам, психотерапевтам и другим специалистам.

Проживание горя — это естественный процесс, который нельзя тормозить или подгонять, все должно пройти в индивидуальном режиме, и человек, переживающий утрату, должен перестроить свою жизнь, выйти на новый этап жизнедеятельности, а именно:

Адаптироваться к новой реальности без любимого(ой).

Найти новые важные смыслы.

Пересмотреть жизненные приоритеты.

Построить планы, определив краткосрочные и долгосрочные жизненные цели.

Найти те вещи и события, которые радуют и дарят удовольствие, и включить их в свою повседневную жизнь.

Как бы тяжело ни было после потери любимого человека, нужно помнить: жизнь продолжается.

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